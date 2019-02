Incidente a Cassio: ferito un motociclista, arriva anche l'elicottero. Incidente anche a Traversetolo

Due incidenti sono avvenuti in tarda mattinata. Sulla strada della Cisa a Cassio un motociclista è caduto, per cause in via di accertamento, riportando ferite di media gravità. Il 118 ha inviato anche l'elicottero.

Incidente anche a Traversetolo, sulla strada verso Tortiano: un cicloamatore 70enne è caduto ed è stato soccorso dal personale del 118.

A Baganzolino, i vigili del fuoco hanno spento un incendio di canna fumaria. Sono intervenuti anche la polizia stradale e un'ambulanza: una donna è stata medicata sul posto.