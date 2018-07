Quindicesima puntata di Sport Magazine, rubrica condotta da Adriano Guareschi con Nina Aureli

In questa puntata il Professor Ceccarelli parlerà della distorsione della caviglia. Francesco Ughetti ci anticiperà gli appuntamenti dell’Energy Volley. Il sindaco Federico Pizzarotti farà il punto sullo sport a Parma. Entra in scena una nuova rubrica dal ristorante Santa Croce “Il Menu dello Sportivo.Per la rubrica tenersi in forma il Maestro propone un circuit training tonificante dimagrante bruciagrassi. Poi incontreremo Matteo Azzali ci parlerà dei problemi di mancanza di energia dovuti al caldo. All’Accademi Arti Marziali si tratterà di difesa personale. Per concludere alla Boxe Parma, come sempre, conosceremo gli appuntamenti della boxe

Tv Parma ore 21,15