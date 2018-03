E’ grave avere i piedi piatti? Quali sono le cause di questa malformazione e che ripercussioni può produrre a carico di caviglia e ginocchio? Al piede piatto, nell’adulto e nel bambino, con risposte a domande come queste, è dedicata la nuova puntata di Check up in onda questa sera alle 21,15 su Tv Parma. In studio, ospiti di Ilaria Notari, saranno presenti gli ortopedici Francesco Caravaggio e Fabio Depalmi e il radiologo Guido Squarcia. ll piede piatto è una patologia comune. E’ un abbassamento dell’arcata plantare interna, che può raggiungere anche il limite estremo di un completo appiattimento. L'alterata distribuzione del peso che ne consegue, predispone allo sviluppo di fenomeni degenerativi e dolorosi. Questa patologia interessa in uno stesso individuo entrambi i piedi. Preoccupazione frequente nei genitori, il piede piatto è la prima causa di visite ortopediche pediatriche. Ma le soluzioni ci sono e saranno illustrate dagli specialisti nel corso della trasmissione realizzata in collaborazione con la Casa di Cura Città di Parma. Come sempre il pubblico potrà chiedere un consulto sul proprio caso ai medici in studio, chiamando il numero 0521/464227 o inviando un messaggio o whatsapp al 333/9200170.







Tv Parma ore 21,15