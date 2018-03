Palla in Tribuna e Lettere al Direttore

Consueto appuntamento questa sera con 'Palla in Tribuna in tv', la trasmissione che ogni settimana replica su Tv Parma temi ed approfondimenti che vi proponiamo ogni giorno su Radio Parma.

L'appuntamento in radio ovviamente resta, ma in più per voi che volete dire la vostra sul Parma e conoscere le ultime notizie dallo spogliatoio gialloblù spazio anche tutti i giovedì alle ore 20,30, mezz'ora di microfoni aperti sino a fine campionato.

In studio questa sera Marco Balestrazzi. Sarà possibile intervenire in diretta via sms e whatsapp al 333-9200170 oppure telefonando allo 0521-464227.



Tv Parma dalle 20,30