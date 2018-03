Reportage di viaggio di Odetta Carpi

Zanskar, il regno segreto dell'Himalaya .Per arrivare nello Zanskar ci attende un lungo viaggio attraverso piste impossibili sospese su precipizi senza fine ai piedi delle vette di ghiaccio più alte del mondo. La valle è impregnata di misticismo che esce dai monasteri dove i monaci pregano senza sosta per portare parole di pace e felicità in tutto il mondo. Nell'aria solo il fievole salmodio dei monaci, i campanellini degli yak e il sibilo del vento.