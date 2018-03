Trentunesima giornata del campionato di serie B con il Parma che incontra oggi il Virtus Entella in trasferta . Come sempre Tv Parma ci sarà: collegamento in diretta nel tg delle12,45 per avere le ultime dallo spogliatoio.Nel tg delle 19,30 sarà poi proposta un' ampia pagina di sport . Sintesi poi della gara e interviste raccolte da Alberto Rugolotto in Bordocampo, questa sera alle 20,05 e alle 24 con repliche domani alle 11,25 - 18,35 e 23,45