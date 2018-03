Questa sera torna Check up la trasmissione di Tv Parma dedicata alla salute e condotta da Ilaria Notari. A partire dalle 21,15 si parlerà della malattia varicosa, una delle più frequenti in Europa arrivando a colpire il 40% della popolazione. Se si hanno gambe pesanti, crampi notturni o formicolii e si osservano sui polpacci o lungo le cosce vene sporgenti, simili a cordoni viola o blu, si è in presenza di varici. L’OMS definisce la vena varicosa come una vena superficiale dilatata e tortuosa dove il sangue circola controcorrente. Ma le vene varicose non sono solo un problema estetico e vanno trattate per prevenire possibili complicanze tra cui flebiti e trombosi. Quali sono le cause della malattia e come si tratta? Di questo parleranno i chirurghi vascolari Marco Pattonieri e Claudio Pecis insieme al medico di base Giuseppe Orlandini. Un particolare focus sarà fatto sugli interventi di chirurgia vascolare di nuova generazione. Il programma è realizzato in collaborazione con la Casa di Cura Città di Parma. Come sempre il pubblico potrà chiedere un consulto sul proprio caso, ai medici in studio, chiamando il numero 0521/464227 o inviando un messaggio o whatsapp al 333/9200170.



Tv Parma ore 21,15