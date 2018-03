Parma 2020 la cultura batte il tempo

Il 16 febbraio scorso Parma ha esultato per la conquista del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2020. Un traguardo raggiunto grazie ad un dossier che non ha avuto rivali e composto da 32 progetti articolati su 7 distretti socio-culturali. Uno di questi è rappresentato dall’Ospedale Vecchio, cuore pulsante e luogo simbolo di tutto il progetto: è da lì che partirà lo speciale di TvParma, in onda questa sera alle 21.15. Un viaggio per scoprire come sarà Parma nel 2020; a guidare lo spettatore, l’assessore alla Cultura del Comune di Parma, Michele Guerra, intervistato da Giulia Viviani.

Tv Parma ore 21,15