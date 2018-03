Amici e nemici è una commedia del 1979, diretta da George P. Cosmatos, con Tally Savalas, Sonny Bono, Claudia Cardinale, Roger Moore e David Niven.

Nel 1944, nell'isola grega di Athen, il maggiore tedesco Otto Hecht dirige un campo di concentramento dove i prigionieri sono impiegati in lavori di tipo archeologico. Nell'isola opera, però, anche il partigiano-pope Zeno, che usa come base la casa di piacere diretta da Eleana. Dopo essere riuscito a convincere il maggiore a passare nelle file dei partigiani, il pope si rende conto che per conquistare l'isola occorre espugnare il munito monastero di Athena.





