Palinsesto di Radio Tv Parma dedicato al calcio in vista dell'incontro del Parma che gioca questa sera al Tardini contro il Palermo. In serata nei tg, collegamenti in diretta dal Tardini per le ultime dallo spogliatoio e aggiornamenti in tempo reale sull'andamento della partita. Poco prima del fischio finale dell'incontro , spazio a "Palla in Tribuna Tv" sempre in diretta dal Tardini per commenti a caldo sul dopopartita, raccolti da Alberto Rugolotto. Alle ore 1,30 sintesi della gara e interviste raccolte in Bordocampo, riproposto martedì alle 13,15 e 20,10



Tv Parma dalle 22,25