Ladakh, la lotta degli spiriti Dall’alta terrazza del monastero di Tiksey le lunghe trombe dei monaci lanciano il loro suono acuto penetrando in ogni abitazione, avvisando i fedeli che il Chaam, la festa annuale, stà per iniziare. Il Chaam è una manifestazione di più giorni in cui si rievoca la vita e l’insegnamento del Buddha attraverso danze rituali eseguite dai monaci. Il cortile si affolla di centinaia di pellegrini scesi da villaggi lontanissimi pronti a sostenere i monaci nella lotta infinita contro il male.



Tv Parma ore 21,40