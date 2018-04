Il cuoco perfetto

L'attesa è quasi terminata: le sfide per l'incoronazione del <Cuoco Perfetto> 2018 stanno per iniziare.

Debutta questa sera alle 21.15 la nuova edizione del talent cooking di Tv Parma con una puntata speciale in cui verranno mostrate le prime fasi dei casting che si sono svolte alla concessionaria F.lli Davighi. In tanti hanno scritto alla redazione del programma per partecipare, molti di loro sono stati ammessi alle selezioni, uomini e donne di tutte le età e da tutta la provincia, con una passione smisurata per la cucina e capacità ai fornelli che sono state attentamente vagliate. Di ognuno è stata valutata l'inventiva, la prontezza e la preparazione in cucina, ma anche la capacità di confrontarsi con una telecamera e la propensione alla sfida. Hanno risposto alle domande a trabocchetto dei cuochi professionisti, si sono raccontati e messi in gioco, e alla fine ne sono rimasti solo sedici. Cominceremo a conoscerli questa sera, nella prima attesissima puntata del programma. Racconteranno il loro modo di intendere l’arte gastronomica, i piatti preferiti e le preparazioni in cui si sentono più forti, ma parleranno anche della loro quotidianità e delle speranze che ripongono in questa nuova avventura. La settimana prossima invece, la puntata sarà dedicata alle prove pratiche che si sono svolte nella cucina del Km90 di Fidenza, dove finalmente gli aspiranti finalisti hanno potuto mettere le <mani in pasta>. Poi sarà un testa a testa continuo, sfida dopo sfida, per arrivare a incoronare il vincitore della seconda edizione del <talent cooking alla parmigiana>. I finalisti si confronteranno con le ricette proposte di volta in volta da uno dei rinomati cuochi del nostro territorio, i cosiddetti <extra chef>, sottoponendosi al giudizio finale e inappellabile degli chef Marco Parizzi, Maria Amalia Anedda e Fabio Romani. G.Viv