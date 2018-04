Aspiranti cuochi perfetti ancora in sfida per entrare nella rosa dei 16 concorrenti che, dalla prossima settimana, daranno vita alla seconda edizione del cooking show firmato da Nello Fochetti in onda su Tv Parma. Questa sera alle 21,15 andrà in onda l'ultima selezione de "Il Cuoco Perfetto", con i 24 partecipanti alla prova tra pentole e padelle nella cucina del "Km90" di Fidenza. Grembiule indosso e un pizzico di tensione, in attesa di mettersi davanti ai fornelli hanno raccolto suggerimenti e consigli dai giudici Fabio Romani e Maria Amalia Anedda, osservatori d'eccezione nella cucina diretta per l'occasione da Alberto Rossetti, executive chef del Gruppo Baglioni, coadiuvato da Michele Manolli e Michele Pedretti. "Ho il numero 13, porterà bene?" si chiede, scaramantica, Lucetta Mora, nonna a tempo pieno e "veterana" dei concorrenti visto che anche lo scorso anno aveva tentato le selezioni: "E' un modo divertente per conoscere gente con la passione per la cucina" rivela dietro le quinte. Seconda volta anche per Marco Galli, 46enne e "cuoco" fin da quando di anni ne aveva 8. I suoi cavalli di battaglia sono i risotti e la pasta fresca, ma non teme nessuna ricetta: "Sono uno sportivo e mi piacciono le sfide". Diverse le motivazioni che portano ogni giorno i concorrenti di oggi dietro i fornelli: Aristide Bianchi cucina perché ama avere amici per casa, Elia Fontana perché in famiglia apprezzano la sua creatività, Paolo Bertola perché vivendo da solo ha dovuto imparare e poi si è appassionato. Quasi tutti hanno imparato dalle mamme e dalle nonne come Pietro Mantovani, studente 22enne di ingegneria, e il rugbista Marco Frati; ma c'è anche chi è diventato "cuoco per caso" come Mario Corvaro, che ha vissuto per un periodo a Londra per lavoro e condivideva l'appartamento con uno chef, o Andrea Poli che ha imparato dai libri quando è andato a convivere. Per il momento si vive ancora tutto come un gioco ma qualcuno che ha una forte motivazione per fare bene: "Se vinco – confida Emanuela Giaroli - mi regalo la cucina nuova".

Tv Parma, mercoledì ore 21,15