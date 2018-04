Mongolia. Altai – “Dove volano le aquile”

Un’immersione in un mondo incontaminato, l’Altai, una regione a nord-ovest della Mongolia ai confini con la Russia e la Cina. Un popolo Kazako che vive di pastorizia e caccia e che, una volta all’anno, durante il plenilunio del mese di ottobre festeggia il suo animale preferito, l’aquila. Attraversando panorami indimenticabili, ci fermeremo nelle yurte di questi nomadi per mangiare e passare le notti che saranno lunghe e gelide. Poi seguiremo questi cavalieri che partono dalle zone più sperdute dell’Altai con le loro aquile per raggiungere la cittadina di Ulgii. Qui si svolge la festa che durerà due giorni, dove le gare sono quelle più amate dalla tradizione kazaka: la prova di abilità delle aquile, la corsa dei cavalli e il kukbar, dove i cavalieri lottano per impossessarsi di una pelle di volpe che doneranno al loro animale del cuore. Alla fine la premiazione, poi il lungo ritorno. il reportage è stato realizzato da Odetta Carpi.