Consueto appuntamento quindicinale con Assemblea On-ER in onda su Tv Parma alle 18,55 e Forum Regione, in onda a Radio Parma alle 8,50. In questa puntata saranno affrontati i seguenti argomenti. False cooperative: riforme entro fine legislatura .Tempo un anno, o entro fine legislatura, per presentare un progetto di legge da proporre in Parlamento o per presentare modifiche al regolamento regionale per frenare il fenomeno delle false cooperative. La commissione speciale di studio e ricerca ha presentato il programma dei lavori. Nel servizio gli interventi di Luca Sabattini (Partito democratico), Giulia Gibertoni (Movimento 5 stelle) e Gianni Bessi (Partito democratico).Legge sullo sport e impatto ambientale dei progetti in aula .Due giorni di lavori in Assemblea legislativa. Il parlamento regionale si è riunito per trattare diversi punti: tra questi la legge sullo sport e l’impatto ambientale dei progetti (VIA). Nadia Rossi guida missione in Saharawi: “Ottimismo sull’indipendenza”. La delegazione emiliano-romagnola, guidata da Nadia Rossi, è andata in missione in Saharawi per toccare con mano i progetti di cooperazione internazionale realizzati dalle associazioni del nostro territorio.Nel servizio interviene Nadia Rossi, consigliera dell’Intergruppo di amicizia con il popolo Saharawi.