Prima puntata stagionale di Sport Magazine, rubrica condotta da Adriano Guareschi con Laura Figna.

In questa puntata "all’angolo del medico" si parlerà del tendine di Achille col professor Francesco Ceccarelli.Di seguito ascolteremo l'esterno del Parma Baseball e della nazionale Sebastiano Poma. A seguire conosceremo un nuovo sport: i tessuti aerei. Adriano Mazzini ci svelerà i segreti della Thai Boxe. Michele Guareschi ci fornirà dei preziosi consigli per prepararsi all'allenamento. Per concludere alla Boxe Parma, come sempre, si parlerà degli appuntamenti della boxe.

Tv Parma ore 21.15