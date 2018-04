Reportage di viaggio

Kashmir, il giardino di Allah. Per secoli dagli antichi poeti indiani ai viaggiatori europei degli anni 20’, la regione himalayana del Kashmir ha alimentato la fama di un luogo mitico, un paradiso incastonato fra le montagne più alte del mondo. Le sikare solcano le acque del lago Dal; vanno al mercato galleggiante a barattare le loro mercanzie o semplicemente a trovare il vicino di casa. I viaggiatori occupano le house boats ormeggiate sulle rive del lago in un’atmosfera magica. Si capisce perché, secondo un detto locale, Allah, una volta all’anno, scende sulla terra per ammirare questo luogo.

