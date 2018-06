Radio Parma, ad ogni ora l'appuntamento con le notizie

Da oggi Radio Parma fa di più per tenere ora dopo ora aggiornati i cittadini sulle notizie di casa nostra, su quelle del Bel Paese e di tutto il mondo.

Fa di più e allarga la proposta informativa della Radio con giornali radio locali ad ogni punto ora.

A partire dalle 7,00 e fino alle 21,00 sarà servito su un piatto d'argento un utile aggiornamento delle informazioni.

Pochi minuti per conoscere gli avvenimenti accaduti nella nostra provincia e non solo, sempre a cura della redazione di Radio Tv Parma e grazie alla collaborazione con i giornalisti del sito della Gazzetta di Parma, www.gazzettadiparma.it.

Sì perché nei principali Gr di Radio Parma non mancherà il collegamento con il redattore del sito per avere un quadro più completo anche delle notizie dell'ultimo momento.

Un servizio a portata di mano, sulla frequenza Fm 102-104, garantito dalla prima radio libera creata in Italia e che dal gennaio 1975 tiene compagnia ai parmigiani.