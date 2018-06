Speciale "Come noi nessuno mai" su 12 Tv Parma

Tre serate per raccontare una scalata unica, anzi storica. 12 Tv Parma celebra il ritorno del Parma in serie A con tre serate speciale, tre veri e propri film da vedere e rivedere che racconteranno l'incredibile corsa che in tre anni han riportato il club crociato nel calcio che conta, la massima serie italiana. Questa sera seconda parte con "Lega Pro , la stagione più lunga" speciale a cura di Alberto Rugolotto per poi proseguire la prossima settimana con la storia recente dell'anno appena concluso, speciale firmato da Marco Balestrazzi. Racconti conditi ovviamente da tante immagini, gol, interviste, emozioni e, perché no, il prezioso contributo dei tifosi che da Arzignano sino a La Spezia hanno vissuto da protagonisti questa cavalcata lunga 1092 giorni.

Gli speciali sono stati curati oltre che dalla redazione sportiva di Radio Tv Parma anche dal regista Walter Perotti.

'Come noi nessuno mAi' questa sera alle 21,15 su 12 Tv Parma.

12Tv Parma ore 21,15