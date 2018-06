Decima puntata di Sport Magazine, rubrica condotta da Adriano Guareschi con Nina Aureli.

La decima puntata di Sport Magazine inizia con la psicologa Valeria Fisichella che ci parlerà del problema della dipendenza da smartphone e social. Aldo Koutsoyanopulos, esterno terza base del Parma Clima Baseball, racconterà dell'andamento della squadra dopo una vittoria e una sconfitta con il Nettuno. Il Presidente della Labas Paolo Gallarotti ci parlerà dei loro ultimi successi e delle prospettive future. Al Training Day Matteo Azzali darà utili consigli per affrontare il caldo. Paolo Guidotti della AWTKA illustrerà le attività dei corsi per bambini e adolescenti . Con il Maestro Manzini una nuova mossa di MMA. Subito dopo Cesare Gandolfi, Presidente FIPAV di Parma, parlerà della situazione e delle aspettative della pallavolo locale. Per concludere alla Boxe Parma ci racconteranno com’è andato il Memorial Zerbini che si è tenuto il 16 giugno a Baganzola e ci daranno i prossimi appuntamenti della boxe.

12Tv Parma ore 21,15