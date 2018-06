Quarto appuntamento di "Palla in Tribuna in tv". Con Marco Balestrazzi si parlerà ovviamente della vicenda relativa all'inchiesta sui messaggi, di calciomercato e delle prospettive per la prossima stagione dei Crociati. Sarà possibile intervenire in diretta via sms e whatsapp al 333-9200170 oppure telefonando allo 0521-464227.

12Tv Parma, lunedì ore 20,30