Parma 2020, rapporto tra Cultura e Innovazione

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma, ha presentato la prima edizione di Domenica – Live in Parma: una tre giorni di incontri che, grazie ad interventi e testimonianze di voci autorevoli del panorama culturale e imprenditoriale italiano, ha voluto dare risalto a differenti temi contemporanei. La rassegna, si è collocata al principio del percorso di Parma 2020 e ha avuto come tema centrale il rapporto tra Cultura e Innovazione declinato in vari ambiti: dalla letteratura alla scienza, dalla spiritualità alla storia, dalla filosofia alla politica, dal cinema alla musica.Questa sera viene proposto " Nel vivaio delle comete" , dialogo fra l’autore Carlo Ossola e Cesare Azzali direttore dell'Unione Parmense degli IndustrialiCarlo Ossola, tra i più noti critici italiani, si interroga su quale sia l’eredità più duratura delle civiltà europee. Partendo dai greci e latini, giungendo sino ai giorni nostri, ripercorre le opere di scrittori che hanno parlato del loro tempo e al nostro; non solo «classici», ma ancora eredi di «patriarchi», proponendo un «canone europeo», per riappropriarci di una memoria collettiva attraverso le figure che hanno animato secoli e battaglie.



Tv Parma ore 21,15