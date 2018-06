Grandi sfide ma anche tanto divertimento a Vigatto per la nona edizione del Gioco delle 7 Frazioni con un pubblico da record ed un’arena che si e riempita di giocatori e tifoserie

Il tema di quest'anno era "Tra la Parma e il Baganza" per onorare il nostro territorio e le nostre tradizioni.. La vittoria è andata a San Ruffino che si è imposto per la prima volta su Alberi, Carignano, Corcagnano, Gaione, Panocchia e Vigatto. Portata in trionfo la campionessa mondiale paralimpica Giulia Ghiretti sportiva d'eccellenza della piccola frazione alle porte della città.

