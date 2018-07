Qusta sera 12TvParma trasmette la nona edizione dello spettacolo «Tén D’Ascólt. Novecento e dintorni» promosso dall’associazione Onlus «Claudio Bonazzi Pro Hospice - Piccole Figlie», con il patrocinio del Comune di Parma e la collaborazione di Opem e Movimento Italiano della Gentilezza. Sono ormai svariati anni che, l’iniziativa riesce a coinvolgere tanti spettatori di tutte le età intervenuti per portare un contributo benefico all’Hospice. Infatti l’intero incasso dello spettacolo di beneficienza è stato devoluto al Centro Cure Palliative Hospice Piccole Figlie,. La serata è stata presentata anche quest’anno dalla parmigiana doc Daniela Ferrari della grande famiglia di burattinai e ha visto salire sul palco tanti interpreti della musica popolare parmigiana. L’Orchestra «Antico Concerto Cantoni» diretta dal maestro Eugenio Martani, appassionato, studioso e ricercatore di musica popolare, ha eseguito pezzi del repertorio Cantoni, la colonna sonora della bassa parmense. Nel 1861 Giuseppe Cantoni fondò il «Concerto a fiato», creando un nuovo genere musicale che conquistò il pubblico diventando musica popolare per tutte le occasioni di festa. La serata è proseguita poi con Il Coro «Novecentum» del Cem Lira Parma, una formazione vocale composta da oltre trenta persone che si caratterizza per l’originalità del repertorio e l’accostamento al canto di forme espressive come recitazione e danza, diretto dal maestro Magda Palmieri e l’accompagnamento al pianoforte del maestro Gregorio Adonella. Durante gli intermezzi il maestro Corrado Medioli con la sua inseparabile fisarmonica - oltre 65 anni d’amore - ha eseguito ricami musicali.

Tv Parma ore 21,15