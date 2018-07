Il Parma prepara la nuova stagione in serie A. I giocatori sono al lavoro nel ritiro di Prato allo Stelvio e 12Tv Parma, ogni giorno in coda ai Tg, trasmetterà dal ritiro un aggiornamento con tutte le notizie, le immagini e le interviste ai giocatori crociati, con in più le ultime sul calcio-mercato.

