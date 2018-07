Dodicesima puntata di Sport Magazine, rubrica condotta da Adriano Guareschi con Nina Aureli

In questa puntata il Dott. Massimo Spattini presenterà il suo libro “Alimentazione e integrazione". Successivamente Frank Morejon ricevitore del Parmaclima Baseball farà il punto sul campionato. Walter Amoros ci parlerà dei Camp dell’ Energy Volley. Di seguito Nicole Fouquè darà anticipazioni su miss Parma. A seguire al Training Day Matteo Azzali ci spiegherà come reintegrare i nostri muscoli dopo un allenamento importante. All’ Accademia Arti Marziali si parlerà di allenamento funzionale. Poi incontreremo il campione di Power Lifting Charlie. Per concludere alla Boxe Parma, come sempre, conosceremo gli appuntamenti della boxe

Tv Parma ore 21,15