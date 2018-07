Tredicesima puntata di Sport Magazine, rubrica condotta da Adriano Guareschi con Nina Aureli. In questa puntata il Dott. Massimo Gualerzi presenterà il suo libro “La dieta super salute. Successivamente Charlie Miraball interbase del Parmaclima Baseball farà il punto sul campionato. Michela Magnani ci parlerà del Sitting Volley. Michele Guareschi presenterà esercizi di allenamento funzionale. A seguire al Training Day Matteo Azzali ci darà importanti anticipazioni sul primo “Memorial Maurizio Zennoni". All’ Accademia Arti Marziali si parlerà di autodifesa. Poi incontreremo il maestro Adriano Mazzini che come di consueto ci illustrerà un gesto tecnico di Thai Box. Per concludere alla Boxe Parma, come sempre, conosceremo gli appuntamenti della boxe.