Quattordicesima puntata di Sport Magazine, rubrica condotta da Adriano Guareschi con Nina Aureli. In questa puntata Gianguido Poma Manager del Parmaclima Baseball farà il punto sul campionato. Con il vicesindaco Marco Bosi parleremo delle strutture sportive. La pallavolista Giulia Gibertini ci racconterà il campionato appena concluso. A seguire, al Training Day, Matteo Azzali ci darà importanti consigli sull'abbigliamento Tecnico. All’Accademia Arti Marziali si parlerà di allenamento funzionale. Poi incontreremo Stefano Rossetti responsabile Giocampus e Andrea Bompani vicepresidente del CUS. Per la rubrica tenersi in forma il Maestro propone un circuito training tonificante dimagrante brucia-grassi. Per concludere alla Boxe Parma, come sempre, conosceremo gli appuntamenti della boxe.



Tv Parma ore 21,15