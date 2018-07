Niger Azalai – L'ultima carovana del sale

L'Azalai, la carovana del sale, attraversa silenziosa le piste del Sahara nello sconfinato deserto del Tenerè e impiegherà 40 giorni per coprire gli 800 chilometri per raggiungere le saline. La carovana è guidata dai Tuaregh, gli uomini blù, i veri padroni del deserto; una pratica che scandisce la vita di questa tribù da millenni. Alte montagne rocciose, graffiti, dune, oasi, miraggi e poi l'arrivo alle saline. Il ritorno sarà micidiale a causa del pesante carico di sale che i dromedari dovranno trasportare sulla schiena e non tutti riusciranno portare a termine questa impresa.