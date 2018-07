Non perdere il contest televisivo più dinamico e divertente dell'estate. Le 16 finaliste, uscite dal sondaggio web di gazzettadiparma.it si sfideranno a colpi di selfie, in diverse location della città e provincia, per aggiudicarsi la prima fascia di Miss Selfie Parma.

12Tv Parma, giovedì 26 luglio, ore 21,15