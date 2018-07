Reportage di viaggio: Cuba

Cuba , la perla dei Caraibi.La calda aria tropicale di questa splendida isola dei Caraibi è seducente e ti assale procurandoti un meraviglioso brivido sulla pelle. Impossibile dimenticare le sue spiagge, i monti della Sierra, il suo passato sempre presente con l'immagine del Chè ovunque; e le serate alla Casa della Trova dove ci si incontra per ballare, cantare e divertirsi. Poi l'Avana, ricca di storia, cultura; una perla quest'isola, dove la gente non dimentica un vecchio pensiero del Chè e, nonostante i tempi duri, non esitano a metterlo in pratica: “Che la durezza dei nostri tempi non ci faccia perdere la tenerezza dei nostri cuori” (pensiero del Chè Guevara)

