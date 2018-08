Viene riproposta una puntata di Check up sull’argomento “respirare bene per dormire bene”. Il sonno è uno dei comportamenti umani più importanti, tanto da occupare più di un terzo della nostra vita. Al di là del semplice ristoro fisico, dormire rappresenta una necessità biologica. Per molti adulti e bambini, purtroppo non è sempre possibile riposare al meglio a causa di disturbi respiratori del sonno che sono frequenti e comuni, dal semplice russamento alle interruzioni respiratorie complete o parziali. Anche di questo si occupa la medicina del sonno, una branca multidisciplinare della medicina, basata sul riconoscimento, la diagnosi e la cura di questi disturbi. Ospiti di Ilaria Notari gli specialisti dell’equipe dell’Ambulatorio di Medicina del sonno della Clinica Città di Parma, la neurologa Giulia Milioli, gli otorini Valerio Vighi e Paolo Vignali, l’odontoiatra Antonio Costa e Carlo Capone neuropsichiatra infantile che spiegheranno cause e soluzioni.

12TvParma ore 21,15