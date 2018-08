Sedicesima puntata di Sport Magazine, rubrica condotta da Adriano Guareschi con Nina Aureli.

In questa puntata la professoressa Satolli - dermatologa ci spiegherà come evitare le “scottature” dovute al sole. Stefano De Simoni esterno del Parmaclima Baseball e della nazionale farà il punto sul campionato giunto ormai alla conclusione della stagione regolare. Conosceremo un nuovo sport gli “StrongMan". Il Prof. Michele Guareschi ci darà preziosi consigli per la preparazione atletica estiva. Poi incontreremo Matteo Azzali che ci proporrà dei pasti sostitutivi. All’Accademia Arti Marziali ci alleneremo con i “Tiger". Luca Magri ci illustrerà il suo film. Per concludere alla Boxe Parma, come sempre, conosceremo gli appuntamenti della boxe.

Tv Parma ore 21,15