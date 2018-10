Nuovo match per i crociati . Oggi con inusuale fischio di inizio alle 12,30 il Parma affronterà il Genoa in trasferta .Come sempre ci sarà 12Tv Parma con Bordo Campo alle 20,10 con Alberto Rugolotto che proporrà immagini e commenti raccolti subito dopo il termine dell'incontro. Bordo campo sarà replicato alle 23,50 e domani alle 13,15 - 14,30 -18,20 - 20,10 e 21,45.

