Decreto Sicurezza e immigrazione: se ne parla a Parma Europa

Il Decreto sicurezza e immigrazione voluto dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini continua a fare discutere. Il tema sarà al centro della puntata di questa sera di “Parma Europa”, la trasmissione condotta da Pietro Adrasto Ferraguti in onda in diretta su 12 Tv Parma questa sera alle 21,15. Dopo una lunghissima serie ultradecennale di interventi sul tema dell’immigrazione e della protezione internazionale, perlopiù adottati con approccio emergenziale, le nuove norme prevedono l'allungamento dei tempi di trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio, misura ritenuta necessaria per rendere più efficaci le procedure di identificazione ed espulsione. Poi l'apertura di un Cpr in ogni regione e il raddoppio dei posti disponibili. Inoltre una stretta su tempi e modi dei permessi di soggiorno, con quelli per motivi umanitari sostituiti da altri per meriti civili o per cure mediche o se il Paese di origine vive una calamità naturale. Aumentano anche i reati che provocano la revoca del titolo di rifugiato (violenza sessuale, spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale) e viene disposta la revoca della protezione umanitaria ai cosiddetti profughi turistici, a coloro i quali cioè fanno più volte rientro al Paese di origine per poi tornare in Italia. Per affrontare l'argomento saranno ospiti stasera a “Parma Europa” l'Assessore al Welfare del Comune di Parma Laura Rossi, il parlamentare della Lega Gianluca Vinci, il capogruppo di “Parma Protagonista” in Comune Pier Paolo Eramo e il sociologo Giorgio Triani. In più Marco Balestrazzi sarà collegato in diretta con la trasmissione dalla sede di Ciac Onlus, da anni al lavoro sul terreno dell'immigrazione.

12Tv Parma ore 21,15