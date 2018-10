Seconda replica di "In cucina con il campione", cinque appuntamenti con nomi famosissimi dello sport nazionale, che, intervistati da Ilaria Notari, si sono impegnati davanti ai fornelli per preparare piatti della tradizione parmigiana e non. Ospite di questa sera Umberto Pelizzari, personaggio di fama internazionale, recordman mondiale in tutte le discipline che riguardano il mondo dell'apnea.