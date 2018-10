Questa sera ,in concomitanza con il Festival Verdi, sarà riproposto un interessante documentario di Mauro Biondini.

Fa parte della leggenda, del mito, Renata Tebaldi " voce d'angelo" come la definì Arturo Toscanini.

Un artista che a partire dal dopo guerra fece sognare i melomani di tutto il mondo.

Per onorare questa artista stupenda il giornalista regista Mauro Biondini, nel 2007, ha realizzato il docu-film " Renata Tebaldi, la donna, l'artista , il mito"; un vero proprio atto d 'amore il suo, ripercorrendo la sua vita di Renata studentessa del nostro Conservatorio, gli inizi e la folgorante ascesa della sua carriera in tutti i teatri del mondo, un video che racconta anche la donna, la figlia affettuosa, la persona sensibile legatissima alla sua Langhirano.