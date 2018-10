“La città-vetrina e le periferie perdute”. E' il titolo della puntata di questa sera di “Parma Europa”, il talk-show condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda in diretta alle 21,15 su 12 Tv Parma. Rigenerazione urbana e lotta al degrado sono tra le parole d'ordine di moltissime amministrazioni comunali un po' in tutta Italia, e anche a Parma è così. Ma un'azione in questo senso, anche per raggiungere l'obiettivo di una concreta coesione sociale, non è facile da attuare specie dopo il congelamento che ha subito il Piano Periferie. Ma al di là del provvedimento contenuto nel Decreto Milleproroghe, e che ha almeno temporaneamente fermato i progetti del Comune di Parma, quel che oggi rappresenta un'emergenza reale è la disconnessione di tante aree periferiche rispetto ad un centro storico viceversa vivo e vitale. Quartieri come il San Leonardo, come il Pablo, come parte dell'Olttetorrente, soffrono da anni di problematiche croniche: deterioramento urbano, scadimento ambientale, poco verde pubblico, traffico fuori controllo, difficile convivenza multietnica, insicurezza. Questioni ormai cronicizzate delle quali si discuterà stasera a “Parma Europa” con in studio l'Assessore all'Urbanistcia Michele Alinovi, Marco Montanari del Movimento 5 Stelle, Emiliano Occhi della Lega e Cristian Salzano di Effetto Parma. Il giornalista di 12 Tv Parma Marco Balestrazzi sarà invece in collegamento con la trasmissione dalla sede dell'ex Circoscrizione di via San Leonardo 47. Con lui esponenti del Consiglio dei Cittadini Volontari di zona e aderenti dell'Associazione “Manifesto per San Leonardo”.

