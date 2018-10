Glaxosmithkline, da Parma innovazione per il mondo

12Tv Parma propone questa sera la cerimonia di inaugurazione di un nuovo impianto della GlaxoSmithkline di San Polo di Torrile, avvenuta alla presenza di autorità istituzionali e del mondo economico.

Il nuovo sito produttivo , del valore di 30 milioni, costruito a tempo di record in poco più di un anno, è interamente dedicato alla produzione ed al confezionamento di fostemsavir, un nuovo farmaco per la cura dell'infezione da virus HIV. "Da Parma innovazione ,industria e cure per i pazienti di tutto il mondo" è stato il titolo della tavola rotonda moderata da Aldo Tagliaferro ,vice caporedattore della Gazzetta di Parma, alla quale hanno partecipato il Presidente della Regione ,Stefano Bonaccini, il presidente di Confindustria Emilia Romagna, Pietro Ferrari,il presidente della società di malattie infettive e tropicali , Massimo Galli, il capo di Viiv Europa Tim Tordoff e il presidente e ad in Italia, Luis Arosmena.

A fare gli onori di casa Maria Chiara Amadei, direttore dello stabilimento che ha sottolineato il valore del traguardo scientifico tecnico e tecnologico raggiunto.

