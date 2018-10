Conuseto appuntamento con Assemblea On-ER in onda su 12Tv Parma alle 13,30 e 20,05 che in questa puntata tratterà i seguenti argomenti:

Consiglieri al porto di Ravenna. Un piano da 235 milioni per potenziarlo ancora.Più di seimila addetti nell’hub portuale, 15mila considerando l’indotto. Quasi tremila navi entrate nel 2017, di cui una cinquantina di crociere, e oltre 8mila treni merci transitati. Questo è il porto di Ravenna dove la commissione politiche economiche e lacommissione Territorio si sono recate in visita istituzionale.

Nel servizio gli interventi di Luciana Serri (Presidente commissione politiche Economiche), Manuela Rontini (Presidente commissione Territorio, ambiente), Gianni Bessi (Pd), Andrea Liverani (Ln), Andrea Bertani (M5s), Silvia Prodi (Gruppo misto-Mdp). “L’allegria al potere”. Saliera celebra il 1968 a Bologna. Nel cinquantesimo anniversario dell’anno che scosse Bologna e tutta Italia, la presidente dell’Assemblea legislativa, Simonetta Saliera, taglia il nastro della mostra Non è che l’inizio: tracce del 1968 negli archivi bolognesi. Interventi di Simonetta Saliera (Presidente Assemblea legislativa)“Migliorare la par condicio”. In Assemblea l’evento dei Consigli regionali. La legge sulla par condicio ha ormai quasi vent’anni. Nata per evitare l’abuso della comunicazione pubblica durante le campagne elettorali, nel tempo ha scontato prassi diversificate e difficoltà nel praticare il diritto-dovere di cronaca anche nell’informazione istituzionale. Questo il tema al centro dell’incontro “Par condicio e informazione istituzionale: una legge da rivedere?” fissato a Bologna per lunedì 22 ottobre a partire dalle 9.30, nella sala “Guido Fanti” in viale Aldo Moro.L’università manda i suoi giornalisti al Parlamento regionale. Due squadre, l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e il Master in Giornalismo dell’Università di Bologna. Ognuna in trasferta sul campo dell’altra, a spiegare il proprio “schema di gioco”. Dal 23 al 26 ottobre il parlamento regionale si presenta a una redazione giornalistica in erba, che accetta la sfida di capire e raccontare il luogo “dove si fanno le leggi”.

