Appena pochi giorni fa la comparsa di nuovi cartelli in Oltretorrente contro la presenza di spacciatori e clienti. In questa zona della città, in particolare nel quadrante tra viale Vittoria, viale dei Mille e le strade limitrofe, i residenti sono stanchi: l'assedio dei pusher è quotidiano, 24 ore su 24. Anche questo tema sarà al centro della puntata di stasera di “Parma Europa”, il talk-show condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda in diretta alle 21,15 su 12 Tv Parma. Alcune settimane fa sotto la lente d'ingrandimento della trasmissione era finito il quartiere San Leonardo, altro luogo nel quale imperversano spaccio e degrado. Ora si prosegue con l'Oltretorrente, storico quartiere cittadino, con i residenti che chiedono più attenzione e più sicurezza all'Amministrazione Comunale e alle Forze dell'Ordine, ma che auspicano anche interventi di riqualificazione urbana e iniziative che restituiscano vitalità ad una delle zone più belle di Parma. Per discutere e valutare possibili soluzioni saranno in studio questa sera a “Parma Europa” l'Assessore a Sicurezza e Commercio Cristiano Casa, il parlamentare della Lega Maurizio Campari, il leader di Parma Protagonista ed ex candidato sindaco Paolo Scarpa, il sindaco di Fontevivo Tommaso Fiazza e il capogruppo di Effetto Parma Cristian Salzano. Il giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto sarà invece collegato in diretta con fondatori e aderenti del Comitato “Oltretutto Oltretorrente” e con esponenti del Consiglio dei Cittadini Volontari dell'Oltretorrente. Appuntamento stasera alle 21,15 con “Parma Europa” su 12 Tv Parma.



