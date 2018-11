Un confronto tra sindaci del territorio per ragionare sui temi più urgenti, quelli che interessano i cittadini, a Parma come in provincia. Ma con l'attenzione puntata anche sulla politica nazionale, a cominciare dalle norme contenute nel Decreto Salvini. Tra gli ospiti in studio a “Parma Europa”, stasera alle 21,15 su 12 Tv Parma, ci sarà il sindaco di Parma Federico Pizzarotti che appena ieri, sulla stampa nazionale, ha anche espresso diversi giudizi sull'operato dell'Esecutivo Lega-Movimento 5 Stelle, dal Decreto Sicurezza e Immigrazione fino alle grandi opere, e senza tralasciare un concetto che il primo cittadino spesso ripete: un conto è governare e affrontare le cose concrete, altra cosa è farsi costantemente trasportare dai furori ideologici. Stasera a “Parma Europa”, in studio con Pietro Adrasto Feraguti, ci saranno anche il sindaco di Borgotaro e neo presidente della Provincia di Parma Diego Rossi, e i sindaci di Busseto e Varano Melegari Giancarlo Contini e Giuseppe Restiani. Per affrontare i temi legati al Decreto Salvini ci sarà anche un collegamento in diretta con la cooperativa Svoltare Onlus, curato dal giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto: sarà illustrato il lavoro che svolge la cooperativa, tra inclusione sociale, formazione e insierimento al lavoro, ma si aprlerà anche delle possibili conseguenze legate all'introduzione delle nuove norme contenute nel Decreto Immigrazione. E poi, nel corsod el dibattito, ampio spazio anche alle sfide presenti e future del territorio tra programmazione e sviluppo, infrastrutture e dissesto idrogeologico. In diretta stasera alle 21,15 su 12 Tv Parma.

