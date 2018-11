Questa sera nel palinsesto di Tv Parma torna Check up la seguita trasmissione dedicata a medicina e benessere. Nella prima puntata del nuovo ciclo si parlerà della salute del cuore ed in particolare di quali esami sono utili per indicare lo stato del sistema cardiovascolare. Ospiti di Ilaria Notari saranno presenti in studio Dimitri Linardis, responsabile della Cardiologia della Clinica Città di Parma, insieme al collega di struttura Paolo Pattoneri e a Luigi Vignali responsabile della Cardiologia interventistica dell’Ospedale Maggiore. Saranno loro a spiegare quando preoccuparsi se si avverte un dolore al torace o si fa fatica a compiere piccoli sforzi e quindi illustreranno l’utilità di esami invasivi e non quali elettrocardiogramma, holter, ecocardiografia, coronarografia, scintigrafia e prova sotto sforzo. I professionisti in studio sottolineereanno quanto sia importante il primo passo per capire se il nostro cuore è in buone condizioni e cioè una visita cardiologica e di contro l’inutilità di una cozzaglia di accertamenti diagnostici fatti autonomamente dal paziente e non richiesti dal cardiologo. Nel corso del programma si parlerà anche de <<La Clinica a casa tua>> il servizio domiciliare della Casa di Cura Città di Parma che prevede anche la visita cardiologica con elettrocardiogramma, eco e altre visite. La trasmissione, che sarà in onda in diretta tutti i mercoledì, avrà inizio alle ore 21 e 15 e come sempre i medici in studio saranno a disposizione per rispondere alle domande del pubblico che potrà intervenire chiamando il numero 0521/464227 o inviando un messaggio o whatsapp al 333/9200170.

