Terzo appuntamento questa sera alle 21,40, con "Dal lavoro alla pensione" la rubrica che ha come obiettivo una corretta informazione delle novità del sistema previdenziale. In particolare si parlerà di quando andare in pensione, come gestire al meglio i cambi di attività lavorativa, la tutela della maternità/paternità, rendendo semplice l’accesso alle norme di legge in continua evoluzione. . "Dal lavoro alla pensione" si avvale di un team di professionisti del settore che si propone di favorire l’informazione in campo previdenziale ed assistenziale e privilegia il dialogo con i telespettatori che possono chiamare gli esperti in studio al numero 3665859006

12Tv Parma ore 21,40