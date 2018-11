Quella di Parma è una grande storia legata al cibo, che non è solo prodotto ma racconto, esperienza, cultura. E' un viaggio che parte dai luoghi di produzione e arriva sulle nostre tavole. I prodotti Dop e Igp del nostro territorio generano 1,5 miliardi di fatturato. Poi c'è la storia, c'è la cultura. E qui entra in gioco l'attrattività turistica, che unita ai gioielli dell'enogastronomia parmense può diventare un autentico volano per l'economia. Le presenze turistiche sono enormemente aumentate negli ultimi anni ed ora l'obiettvo dell'Amministrazione Comunale è quello di arrivare in tempi brevi ad un milione di turisti all'anno. Con l'ambizione di proporre un modello vincente e fedele alla cultura di un territorio, attraverso un lavoro di squadra che metta sempre più in sinergia pubblico e privato. In quest'ottica saranno fondamentali le scelte future specie in vista dell'appuntamento del 2020, quando Parma sarà Capitale italiana della cultura. Sviluppare una propopsta turistica il più possibile vincente, superare le criticità che ancora esistono, valorizzare l'eccellente lavoro svolto in questi anni nel settore enogastronomico: saranno questi i temi della puntata di questa sera di “Parma Europa”, il talk-show condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda in diretta alle 21,15 su 12 Tv Parma. Ospiti del confronto in studio saranno l'Assessore al Turismo del Comune di Parma Cristiano Casa, lo chef Massimo Spigaroli anche neaal sua veste di presidente della Fondazione Parma City of Gastronomy, l'operatrice turistica Rossella Bassani, il presidente del Consorzio Parma Quality Restaurant e chef Enrico Bergonzi e il sociologo Giorgio Triani. In collegamento con la trasmissione la Scuola internazionale di cucina italiana Alma di Colorno: con il giornalista di 12 Tv Parma Marco Balestrazzi ci saranno il presidente Enrico Malanca, il giornalista esperto i enogastronomia Andrea Grignaffini oltre ad altri ospiti. Appuntamento stasera alle 21,15 su 12 Tv Parma.