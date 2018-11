Convention Ascom

Sostenere la cultura d’impresa e valorizzare le idee innovative: è con questo spirito che Ascom Parma, nell’ambito della propria Convention svoltasi il 15 novembre presso la sede di Ape Museo a Parma, ha organizzato la prima edizione del Premio Innovazione per riconoscere merito ad alcune idee di imprenditori del commercio, turismo e servizi che, attraverso l’impiego di conoscenze, risorse o nuove tecnologie, hanno dato vita a un progetto originale.

“Crediamo che l’innovazione - afferma Vittorio Dall’Aglio Presidente Ascom Parma - stimoli la crescita, la cultura d’impresa e generi nuove opportunità e nuove competenze. Proprio il nostro mondo, il Terziario, è intrinsecamente portatore di questa idea di innovazione vasta e diffusa, che non si esaurisce nel digitale e tecnologico, ma si sviluppa attraverso l’apporto di nuove idee, nuovi servizi e nuove forme di competitività. Il mondo è cambiato, sta cambiando sempre più rapidamente e noi non possiamo che essere i primi a supportare le nostre imprese in questo percorso.”

In quest’ottica Ascom, attraverso il proprio Centro Studi, ha realizzato una ricerca su un campione rappresentativo di imprese di Parma e provincia volta a fotografare il grado di digitalizzazione delle aziende. “In sintesi – commenta Cristina Mazza Vice Direttore Ascom Parma – è emerso che mediamente l’impresa del terziario ha un sito web (64%) che viene aggiornato saltuariamente dal titolare (58%), ha un profilo social (72%) gestito però come profilo personale anziché come pagina aziendale. C’è inoltre consapevolezza della necessità di fare comunicazione on line (85%), ma c’è una carenza di competenze e una mancanza di strategia (41% delle imprese dichiara di non voler investire in comunicazione)”.

“Occorre quindi ridurre questo gap – aggiunge Claudio Franchini Direttore Ascom Parma - attraverso innovazione, formazione e implementazione di soluzioni digitali. L’Associazione è vicina a tutte quelle aziende che vogliono adeguarsi a questi cambiamenti e crescere, in quanto queste sfide di trasformazione, anche digitale, richiedono un forte coordinamento dal punto di vista delle risorse tecnologiche, economiche e umane. Ascom c’è.”

Tutti questi argomenti sono stati discussi nell’ambito del Talk show, coordinato da Francesca Strozzi, giornalista di 12Tv Parma, in cui sono intervenuti: CLAUDIO FRANCHINI Direttore di Ascom Confcommercio Parma.ANDREA GRANELLI Socio fondatore di Kanso srl, società di consulenza direzionale che si occupa di innovazione e change management.CATERINA MAESTRO Fondatrice e Ceo di “Dress You Can”, Vincitrice del Premio Innovazione nazionale Confcommercio 2018.HENRY SICHEL General Manager di Caffeina - Creative Digital Agency ,LUCA ZANDERIGHI Professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano e, con un contributo video, JEAN LUC CALONGER Presidente dell’Associazione dei Town Center Manager d’Europa e Professore di Marketing presso primaria università in Belgio.

Nell’ambito della Convention si è svolta la Cerimonia di consegna del Premio Innovazione Ascom 2018 che ha visto premiare i tre vincitori nelle seguenti categorie: Verdi Promesse per il commercio, Parma Quality Restaurants per il turismo, Geoticket per i servizi che parteciperanno ad un Innovation Tour, organizzato da Ascom nella primavera 2019; un viaggio studio a Copenaghen, considerata la città più smart del mondo, per conoscere le best practices europee inerenti l’innovazione d’impresa e la gestione coordinata dei centri urbani.