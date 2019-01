In attesa del ritorno in campo dei Crociati sabato ad Udine continua l'attenzione dei tifosi sul calciomercato. I crociati sempre al centro di tantissime voci sia in entrata che in uscita. Il punto sulla situazione fra indiscrezioni e vere offerte questa sera alle 21,15 su 12 Tv Parma con la terza puntata di "Calciomercato". In studio Giuseppe Milano, Francesca Mercadanti, Luca Ampollini, Luca Ferrari con tanti altri ospiti sia in diretta che in collegamento telefonico.

La trasmissione, vi terrà compagnia sino alla ripresa del campionato, anche giovedì sempre alle ore 21,15.

Ma non finisce qui. Domani, mercoledì e venerdì l'appuntamento con le trattative legate al Parma e più in generale a tutta la serie A passa su Radio Parma alle ore 14,30 con al microfono anche Marco Balestrazzi ed Alberto Rugolotto.

Per intervenire in diretta e dire la propria i soliti contatti via sms e whatsapp al 333-9200170.

