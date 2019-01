Dopo la pausa in occasione delle festività riparte questa sera “Parma Europa”, il talk-show condotto da Pietro Adrasto Ferraguti dedicato ai temi dell'attualità, della cronaca e della politica in onda ogni martedì sera in diretta alle 21,15 su 12 Tv Parma. In queste prime settimane di gennaio è intenso il dibattito legato soprattutto alle prospettive future della città, in un 2019 nel quale l'Amministrazione Comunale è chiamata ad un grande sforzo progettuale legato agli eventi previsti nel calendario di Parma Capitale italiana della Cultura 2020. Ne ha parlato lo stesso sindaco Pizzarotti in occasione del tradizionale discorso di Sant'Ilario. “Abbiamo trascorso mesi di lavoro incessante sin dal momento della candidatura -ha detto Pizzarotti- quando la sfida sembrava impossibile. Davanti a noi ci saranno altrettanti mesi che richiedono impegno e dedizione non comuni. E c’è il sogno di poter regalare all’Italia che ci osserva l’anno più bello che Parma avrà da almeno vent’anni”. Ma proprio a Sant'Ilario il sindaco non ha tralasciato di sottolineare le criticità che il territorio deve affrontare giorno per giorno, dal fenomeno migratorio ai disagi di chi abita nelle periferie, dalla sicurezza allo smog intollerabile. Accenni che non hanno convinto l'opposizione in Consiglio Comunale e soprattutto la Lega, con l'accusa a Pizzarotti di avere pronunciato un discorso di Sant'Ilario poco convincente e senza riferimenti ai rapporti con la provincia. Più in generale sarà importante anche la vicinanza della Regione Emilia-Romagna alle istanze del nostro territorio. Il rilancio dell'aeroporto Verdi, le necessità infrastrutturali, la lotta all'inquinamento, gli investimenti sulla sanità pubblica, il sostegno al mondo delle imprese, un ruolo attivo nell'agenda di Parma 2020: sono tutti temi di fondamentale importanza che saranno affrontati questa sera dal presidente della Regione Stefano Bonaccini, intervistato dal direttore della Gazzetta di Parma e di 12 Tv Parma Michele Brambilla. Nel dibattito in studio gli ospiti saranno il presidente della Provincia di Parma Diego Rossi, il vicesindaco Marco Bosi, la parlamentare della Lega Laura Cavandoli e il Docente universitario Giorgio Triani. Appuntamento questa sera in diretta alle 21,15 su 12 Tv Parma.

12Tv Parma ore 21,15