Sabato riparte il campionato con l'attesa trasferta dei Crociati che incontreranno l'Udinese, con fischio di inizio alle ore 18,00.Ma continua l'attenzione dei tifosi sul calciomercato. I crociati sempre al centro di tantissime voci sia in entrata che in uscita. Il punto sulla situazione fra indiscrezioni e vere offerte questa sera alle 21,15 su 12 Tv Parma con l'ultima puntata di 'Calciomercato'. In studio Giuseppe Milano, Francesca Mercadanti, Luca Ampollini, Luca Ferrari con tanti altri ospiti sia in diretta che in collegamento telefonico. Venerdì l'appuntamento con le trattative legate al Parma e più in generale a tutta la serie A passa su Radio Parma alle ore 14,30 con al microfono anche Marco Balestrazzi ed Alberto Rugolotto.Da lunedì prossimo riprenderà il consueto appuntamento radiofonico "Palla in Tribuna Radio" sempre a cura della redazione di Radio Tv Parma

