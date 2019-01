Bordo Campo

Dopo la pausa invernale riparte il campionato. Il Parma è atteso dalla sfida dello stadio Friuli contro l'Udinese valida per la prima giornata del girone di ritorno. E' una partita molto importante perchè vedrà in campo Gervinho e Inglese con Kucka pronto a dare il proprio contributo.

Un match che 12 Tv Parma seguirà in diretta con i suo invitati e che commenterà in diretta subito dopo il fischio finale con una puntata speciale di 'Bordocampo'. Dalle 20.05 in studio ci sarà Marco Balestrazzi con inviato a Udine Alberto Rugolotto dove raccoglieremo interviste e pareri.Il programma sarà replicato 00,50 e domani alle ore 11,20, 20,10 e 22,45

12Tv Parma ore 20,05